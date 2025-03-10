Берлин, 10 марта, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не будет возобновлять военную помощь Украине до тех пор, пока у власти там находится Владимир Зеленский. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского подать в отставку. Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — указано в публикации.

Уточняется, что республиканец видит в Зеленском не партнёра, а скорее препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда Зеленский начал хамским образом вести себя с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также выступил против прекращения огня, США приостановили военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались ВСУ для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта.