Москва, 10 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. С 1 апреля социальные пенсии для ряда категорий граждан будут повышены на 14,75%. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба правительства РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Выплаты проиндексированы в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год, сказано в сообщении.

«Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — отметила пресс-служба.

Кроме того, повышение коснётся военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя» и «Жителю осаждённого Сталинграда», лётчиков-испытателей и космонавтов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

Повышение затронет почти 4,2 млн человек, в бюджете Социального фонда РФ на эти цели предусмотрено около 85 млрд рублей, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта в России были повышены пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. В частности, пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия, было повышено до размера регионального прожиточного минимума. Кроме того, проиндексированные выплаты получили военные пенсионеры и приравненные к ним лица.

Президент России Владимир Путин 13 февраля подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам. Депутат Госдумы Никита Чаплин 15 февраля напомнил, что российские пенсионеры имеют право получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы, профессии, состояния здоровья, региона проживания и других факторов.