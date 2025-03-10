Москва, 10 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Жена одного из двух шпионов, выявленных в британском посольстве в Москве, Табасум Рашид прежде служила в министерстве обороны Великобритании, работала с военными НАТО в Эстонии, а также была сотрудником немецкой НПО Transparency International. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные соцсетей.

Sergey Elagin/Global Look Press

Отмечается, что в 2008 году Рашид поступила в колледж Оксфордского университета и интересовалась постколониальной политикой. Завершив обучение, она переехала в Берлин для работы в НПО Transparency International, получающей финансирование от Госдепартамента США и Еврокомиссии, а позже поступила на государственную службу Великобритании.

В период с июня 2017-го по октябрь 2018 года Рашид работала в британском минобороны советником по политическим вопросам. В 2018–2019 годах местом ее работы было управление по налоговым и таможенным сборам Британии.

В частности, женщина занималась вопросами регулирования расходов членов британского парламента. Ей довелось побывать в Эстонии и поработать «над оборонной политикой с войсками НАТО».

Ныне Рашид работает первым секретарем политического отдела британского диппредставительства. Ее муж, 32-летний Майкл Скиннер, а также второй секретарь посольства, 34-летний Алкеш Одедра, указали ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию, что является нарушением законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ выявила признаки того, что оба дипломата вели разведывательно-подрывную работу, угрожавшую безопасности России. Скиннера и Одедру лишили аккредитации и дали им 14 дней на то, чтобы покинуть страну.