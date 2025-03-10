Баку, 10 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Власти Азербайджана отказались экстрадировать «золотую судью» Елену Хахалеву в Россию. Об этом сообщила адвокат задержанной Шахла Гумбатова, слова которой приводит азербайджанское агентство АPA.

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«В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — рассказала юрист.

Также уточняется, что задержание Хахалевой было осуществлено с целью проведения правовых процедур, связанных с её экстрадицией.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал её по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Мошенничество» и «Служебный подлог»).

В январе 2025 года Хахалеву задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры России. Она собиралась вылететь в Дубай. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что гражданка РФ находится в розыске. По решению бакинского суда Хахалева 24 января была отправлена под арест на 40 суток. В правоохранительных органах Азербайджана сообщили, что бывшую судью экстрадируют в Россию.