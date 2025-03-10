Вашингтон, 10 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» оригинально прокомментировала очередное достижение нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Россиянин забросил шайбу в ворота «Сиэтл Кракен» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Nick Wass/AP/TASS

«Ты понимаешь, что находишься на совершенно другом уровне существования в этом спорте, когда достижение тобой 1600-го очка в карьере — это не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

В текущем сезоне Овечкин провёл 48 матчей, в которых набрал 50 очков (33 гола + 17 передач). За всю карьеру в лиге на его счету 886 заброшенных шайб и 714 голевых передач в 1474 играх.

До повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки россиянину осталось всего восемь шайб.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объявили новую дату, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин может установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Гретцки. Ожидается, что это может произойти 11 апреля в домашней игре против «Каролина Харрикейнз».