Москва, 10 марта, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области является плевком в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил 10 марта член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

Валерий Мельников/РИА Новости

Он отметил, что ВСУ, вероятно, непроста выбрали для нанесения удара американское оружие.

«Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Украина продолжает использовать террористические методы, подчеркнул депутат, выразив уверенность, что новая администрация США понимает, в чём состоит сущность киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что на рынке в момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.

В результате обстрела пострадали несколько человек, один из раненых позднее умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к преступлению.

12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины.