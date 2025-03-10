Москва, 10 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Власти Великобритании видят угрозу своим интересам в продвижении диалога между РФ и США. Лондон убежден в том, что таким образом Белый дом «вышвыривает британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности». Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Global Look Press

«В Лондоне крайне раздражены тем, что Дональд Трамп «ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам». (Британский премьер-министр Кир) Стармер был уязвлен «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности британской нации противостоять русским в одиночку», — цитирует ТАСС СВР.

Как уточняет СВР, в складывающейся ситуации власти Великобритании считают неотложным приоритетом подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации на украинском треке.

Как передавало ИА Регнум, Великобритания и Франция хотят продвинуть собственный план по урегулированию на Украине, согласно которому будет объявлено перемирие на месяц, а на украинскую территорию будут введены «миротворцы».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Париж и Лондон пытаются добиться передышки для киевского режима, чтобы он мог укрепить свой потенциал при помощи Запада. России же необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.

Об этом также неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале в телефонном разговоре с Трампом он заявил, что мир на Украине может наступить только после того, как будут устранены изначальные причины конфликта.