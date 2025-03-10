Казань, 10 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Момент наезда такси на остановку с людьми в Казани сняла камера видеонаблюдения. Соответствующие кадры 10 марта опубликовал Telegram-канал «Регион116 Казань».

Кадр из видео

Как передавало ИА Регнум, 9 марта на улице Вишневского в Казани автомобиль наехал на автобусную остановку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась, в числе пострадавших 12-летний ребёнок, его доставили в больницу.

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