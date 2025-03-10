Москва, 10 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного «поджигателя» глобального конфликта. Об этом 10 марта заявили в Службе внешней разведки (СВР).

Станислав Красильников/РИА Новости

В ведомстве отметили, что усилия, которые Великобритания прилагает для того, чтобы разжигать конфликт, не увенчаются успехом.

«При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», ― говорится в заявлении на сайте СВР.

Как сообщало ИА Регнум, в СВР также заявили, что власти Великобритании намерены подорвать усилия США, направленные на урегулирование украинского конфликта. Для этого, по словам представителей ведомства, Лондон поручил прессе и неправительственным организациям демонизировать президента Дональда Трампа, указав на его якобы уязвимость «перед манипуляциями Кремля».

После поездки премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон британцы заключили, что американцы фактически вышвыривают их «на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», отметили в спецслужбе.

Великобритания и Франция хотят продвинуть собственный план по урегулированию на Украине. Они предлагают объявить перемирие на месяц и ввести «миротворцев» на украинскую территорию.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 2 марта заявил, что Лондон и Париж не хотят, чтобы Москва и Вашингтон пришли к соглашению по Украине, поэтому они предложат набор бессмысленных и неосуществимых требований к России.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 7 марта заявил, что Великобритания давно мечтает о развертывании двух морских баз на территории Украины, однако для России такой ход событий неприемлем.

Газета The Times сообщила, что власти Великобритании инструктируют киевский режим по вопросам проведения предстоящих в Саудовской Аравии переговоров с делегацией США, чтобы избежать повторного ухудшения отношений. С этой целью в Киев на выходные съездил советник премьер-министра Соединенного Королевства Джонатан Пауэлл. Отмечается, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому было рекомендовано убедить американскую сторону в том, что именно Россия якобы является главным препятствием на пути к урегулированию конфликта, в то время как киевский режим якобы откликается на призывы США к установлению мира.