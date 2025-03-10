Москва, 10 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. В связи с потерей контроля над Украиной британские власти опасаются, что будут сорваны их планы по созданию русофобского пояса государств и организации морской блокады России. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Marcus Brandt/Global Look Press

«В Лондоне опасаются, что диалог между Россией и США по урегулированию украинского конфликта приведёт к провалу британской стратегии «сдерживания» Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Её вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского «пояса государств-лимитрофов» и организации морской «блокады» РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что власти Соединённого Королевства крайне раздражены тем, что президент США Дональд Трамп «ведёт диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам».

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Times сообщила, что власти Великобритании инструктируют киевский режим по вопросам проведения предстоящих в Саудовской Аравии переговоров с делегацией США, чтобы избежать повторного ухудшения отношений. Отмечается, что с этой целью в Киев на выходные съездил советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

Отмечается, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому было рекомендовано убедить американскую сторону в том, что именно Россия якобы является главным препятствием на пути к урегулированию конфликта, в то время как киевский режим якобы откликается на призывы США к установлению мира.