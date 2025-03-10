Москва, 10 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. У «Сбера» появилась подписка для бизнеса — «СберБизнес Прайм». С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса. Для этого достаточно выбрать набор услуг, и стоимость будет рассчитываться исходя из них. Параметры подписки можно менять в любой момент.

«Сбер» ― это не только финансовые сервисы, но и консультационная, юридическая, IT-поддержка и другие нужные бизнесу продукты. Наши клиенты работают в разных сферах, у них разный масштаб бизнеса и разные требования к сервисам, поэтому мы разработали персонализированное решение, которое легко подстраивается под задачи конкретной организации», — сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Стоимость минимальной подписки ― 0 рублей. В нее входит пять платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. рублей (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. рублей. Платные варианты подписки «СберБизнес Прайм» можно попробовать за 0 рублей в первый месяц для новых корпоративных клиентов.

С подпиской можно также оформить «СберБизнес Карту» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью получать бонусы «СберБизнес Спасибо». В дополнение клиент получит бесплатные сервисы «Сбера» и партнёров для эффективного ведения бизнеса.