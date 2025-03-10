Москва, 10 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены подорвать усилия США, направленные на урегулирование украинского конфликта, для чего поручили прессе и неправительственным организациям демонизировать президента Дональда Трампа, указав на его якобы уязвимость «перед манипуляциями Кремля». Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Global Look Press

Крайнее раздражение Лондона вызвало то, что глава Белого дома «ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам». После поездки премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон британцы заключили, что американцы фактически вышвыривают их «на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», отметили в спецслужбе.

«В складывающейся ситуации британские власти считают «неотложным приоритетом» подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации на украинском треке. Перед СМИ и «профильными» НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как «человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля», — заявили в СВР.

новость дополняется