СВР сообщила о крайнем раздражении в Лондоне из-за действий Трампа
СВР: Лондон раздражён тем, что Трамп ведёт диалог с РФ как со сверхдержавой
Москва, 10 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В Лондоне крайне разражены тем, что президент США Дональд Трамп ведёт диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к союзникам, заявили 10 марта в Службе внешней разведке России (СВР).
«(Премьер Великобритании Кир. — Прим. ред.) Стармер был уязвлен «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности британской нации противостоять русским в одиночку», — отметили в СВР.
В связи с этим СМИ и профильным было НПО поручено формировать негативный образ Трампа, представляя его как неэффективного миротворца, подверженного влиянию Кремля, добавили в Службе внешней разведке РФ, сказано в сообщении.
В СВР также отметили, что власти Британии видят в диалоге РФ и США по урегулированию конфликта на Украине угрозу своим интересам. Лондон опасается, что утрата контроля над Киевом приведёт к провалу плана по созданию русофобского пояса государств и организации морской блокады РФ, отметили в ведомстве.
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