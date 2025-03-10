Москва, 10 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В Лондоне крайне разражены тем, что президент США Дональд Трамп ведёт диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к союзникам, заявили 10 марта в Службе внешней разведке России (СВР).

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«(Премьер Великобритании Кир. — Прим. ред.) Стармер был уязвлен «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности британской нации противостоять русским в одиночку», — отметили в СВР.

В связи с этим СМИ и профильным было НПО поручено формировать негативный образ Трампа, представляя его как неэффективного миротворца, подверженного влиянию Кремля, добавили в Службе внешней разведке РФ, сказано в сообщении.

В СВР также отметили, что власти Британии видят в диалоге РФ и США по урегулированию конфликта на Украине угрозу своим интересам. Лондон опасается, что утрата контроля над Киевом приведёт к провалу плана по созданию русофобского пояса государств и организации морской блокады РФ, отметили в ведомстве.

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