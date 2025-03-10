Казань, 10 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В Казани возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси наехал на остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.

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10 марта в Казани автомобиль снес автобусную остановку, в результате чего пострадали как минимум 11 человек. Девять из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе 12-летний ребёнок.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения ДТП водителем такси, в котором пострадали несколько человек», — говорится в сообщении.

СУ СК по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года в Курске автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, в результате пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку. Водитель легкового автомобиля Ford Fiesta по неизвестной причине наехал на остановку, на которой находились люди. Медицинскую помощь пострадавшим оперативно оказала женщина, которая, став очевидцем происшествия, вызвала скорую и помогала людям до прибытия медиков. Пострадавшие были доставлены в больницы.