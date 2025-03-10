* — движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ

Вашингтон, 10 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Даррен Битти до принятия на службу под началом Марко Рубио распространял ложные сведения о его гомосексуальности (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ). Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на удаленные Битти публикации в соцсети X.

Kira Hofmann/Global Look Press Марко Рубио

«Удалённые публикации показывают, что высокопоставленный чиновник госдепа (Даррен Битти — Прим. ред.) распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио. Они также содержат смесь оскорблений и резких выпадов в адрес Рубио», — говорится в публикации.

Также уточняется, что в 2018 году после того, как президент США Дональд Трамп выгнал его из Белого дома, Битти запустил крайне правое СМИ Revolver News, которое распространяло ложные сведения, дискредитирующие членов американского правительства.

При этом Битти вызвал недовольство и среди членов Демократической партии из-за своих расистских и женоненавистнических высказываний в соцсетях. Именно поэтому его назначение на нынешнюю должность Трампом вызвало множество вопросов и возмущений.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года канадские депутаты уличили премьер-министра страны Джастина Трюдо в гомосексуализме. Инцидент начался после вопроса лидера консерваторов Пьера Пуальевра о дорогостоящей покупке Трюдо для своего генерального консула Тома Кларка в Нью-Йорке. Сообщается, что канадский премьер приобрёл квартиру за девять миллионов канадских долларов.

В частности, депутат упомянул наличие в квартире медной ванны ручной работы. Затем Пуальевр спросил премьера Канады, посещал ли он Кларка в новой резиденции во время его недавней поездки в США. Вслед за этим вопросом один из парламентариев предположил, что Джастин Трюдо уже искупался в этой ванне вместе с Томом Кларком.