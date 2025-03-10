Москва, 10 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Власти Великобритании видят в диалоге РФ и США по урегулированию конфликта на Украине угрозу своим интересам, заявили 10 марта в Службе внешней разведки России (СВР).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведёт к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной», — сказано в сообщении.

В СВР также отметили: в Лондоне раздражены тем, что президент США Дональд Трамп ведёт диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к союзникам. Власти Британии поставили задачу подорвать «миротворческие» усилия Трампа, демонизировав президента США, сказано в сообщении. Пришло время направить Британии ясный сигнал, что их усилия поджечь конфликт ни к чему не приведут, добавили в СВР.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. Он отметил, что процесс будет запущен в ближайшее время.

Лавров заявлял, что Трамп — прагматик, лозунгом которого является здравый смысл, а представители Вашингтона на переговорах с РФ в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, показали себя «абсолютно вменяемыми людьми».

При этом после переговоров глав России и США 12 февраля целый ряд европейских политиков высказались в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в этих заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства тем, что у Украины якобы есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь заявила, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия.