Суджа, Курская область, 10 марта, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по укрытию крупной группы бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском городе Суджа. Об этом 10 марта сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Разведчики группировки войск «Север» наблюдали за ними с помощью БПЛА. Операторы дронов выждали удачный момент и ударным беспилотником отработали по зданию с боевиками», — сказано в публикации оборонного ведомства.

9 марта Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения автоколонны ВСУ, покидающей позиции в Судже. 8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях курского участка фронта, при этом боевики ВСУ бросают позиции и бегут.

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