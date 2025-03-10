Соликамск, Пермский край, 10 марта, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Два пожарных погибли при тушении жилого дома в городе Соликамске Пермского края. Об этом сообщил пресс-центр МЧС.

ERS/Андрей Эрштрем

«Произошло обрушение кровли, огнеборцы МЧС России оказались под завалами», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что в одноэтажном деревянном доме могут находиться люди, пожарные проводят разведку.

Пламя распространилось на площади 900 кв. м. В тушении задействованы более 40 специалистов и 19 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково в подмосковном городском округе Чехов. Тела нашли при разборе сгоревших конструкций. Двое погибших — мужчины 1987 и 1992 годов рождения, личности еще двух человек устанавливаются. Возгорание локализовали на площади 1050 кв. м. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.

Вечером 8 марта в городе Кропоткине Краснодарского края загорелось здание кафе и гостиницы. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение только в ночь на 10 марта, его площадь составила 500 кв м. О пострадавших не сообщалось.