Курск, 10 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Власти Курской области отказались предоставлять связавшемуся с ними бойцу ВС РФ кислородные баллоны из-за нарушения установленного алгоритма оказания такой помощи, сообщил 10 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В своём Telegram-канале он прокомментировал сообщения о том, что областные власти якобы отказали в предоставлении помощи. Военнослужащие всегда могут рассчитывать на поддержку, но должны соблюдать определённый порядок, отметил Хинштейн.

«Моим помощникам прислал голосовые сообщения человек, представившийся Моисеем и сказавший, что его подразделение «выполняет задачи на курском направлении». Попросил передать им кислородные баллоны. На вопросы, какое подразделение представляет, ответил без деталей: спецназ. Своих точных данных не назвал. Ему предложили связаться через закрытую военную связь. Ответил, что связи нет. Никаких официальных заявок после этого не прислал. Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем», — написал врио губернатора.

Согласно установленному алгоритму, заявки должны направлять командиры частей и подразделений. Эти запросы в тот же день согласовываются с военным командованием, отметил Хинштейн.

У оператора БПЛА в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», не было полномочий напрямую обращаться за помощью к региону, и командир спецназа генерал-лейтенант Апти Алаудинов уже выразил возмущение действиями подчинённого, указал врио губернатора.

Сложностей в совместной работе с «Ахматом» у Курской области никогда не было, а на все запросы правительство региона реагирует оперативно, добавил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении от украинских войск населённых пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. В тот же день ВС РФ освободили от украинских войск курское село Лебедевка и хутор Новенькое в Сумской области. Алаудинов заявил, что операция российских военных — «бросок через трубу» в тыл ВСУ в приграничье Курской области — стала по-настоящему исторической.