Вашингтон, 10 марта, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Советники президента США Дональда Трампа обсуждают варианты смягчения антироссийских санкций. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Советники Трампа уже прикидывают, как они могли бы ослабить санкции, введённые против России после начала спецоперации, включая ограничение цен на продажу нефти», — указано в публикации.

По данным агентства, эти обсуждения ведутся в связи с предстоящими переговорами между США и Украиной на территории Саудовской Аравии. При этом, по информации источников, обсуждение каких-либо гарантий безопасности для Украины после урегулирования конфликта было приостановлено.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта агентство Reuters также писало, что правительство Соединённых Штатов рассматривает смягчение санкций против российского энергетического сектора в случае достижения договорённостей по урегулированию на Украине. По данным источников, Белый дом обратился к министерству финансов с поручением рассмотреть возможность быстрой отмены санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентами России и США.

При этом днём ранее глава минфина США Скотт Бессент объявил, что США «без колебаний» введут против РФ новые ограничения, если того потребует урегулирование украинского конфликта. Он указал, что Белый дом готов вводить «агрессивные и однозначные» санкции для максимального результата в краткосрочной перспективе.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.