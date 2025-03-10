Лондон, 10 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Британский актёр Саймон Фишер-Беккер, ставший известным благодаря роли привидения Толстого Монаха в фильме о Гарри Поттере, скончался 9 марта в возрасте 63 лет. Об этом сообщает британская газета Metro.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

«Я потерял не только клиента в лице Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым мы были знакомы 15 лет», — отметил агент актера Ким Барри.

Толстый Монах — привидение факультета Пуффендуй в школе Хогвартс, роль которого Фишер-Беккер исполнил в экранизации первой части франшизы «Гарри Поттер и философский камень» (2001). В отличие от книги этот добродушный призрак появляется только в фильме.

Кроме того, Саймон Фишер-Беккер обрел популярность благодаря работе в сериале «Щенячья любовь» на BBC, а также роли межгалактического спекулянта Дориума Малдовара в «Докторе Кто».

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября 2024 года ушла из жизни актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в киносаге о Гарри Поттере. Ей было 89 лет. О её смерти сообщили сыновья, отметив, что смерть актрисы была мирной, она скончалась в больнице.