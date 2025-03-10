Москва, 10 марта, 2025, 14:23 — ИА Регнум. С начала текущего года в открытый доступ попали свыше 24 млн записей о россиянах. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«За январь–февраль 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов распространения в интернете баз данных, содержащих более 24 млн записей», ― процитировал «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

По данным фактам сотрудники ведомства составили пять протоколов об административном правонарушении.

Как сообщало ИА Регнум, в январе, по данным Роскомнадзора, в открытом доступе оказались около 7 млн записей с персональными данными российских граждан. Всего было выявлено 10 фактов утечек данных.

В 2024 году выявили 135 фактов утечек баз данных, содержавших более 710 млн записей о россиянах. Решениями судов отечественные компании были оштрафованы на 2 млн рублей за утечки персональных сведений, которые происходили чаще всего в сфере торговли и услуг.

В беседе с ИА Регнум эксперты отмечали, что утечки персональных данных в мире происходят всё чаще, при этом нарастает серьезность угроз кибербезопасности. Так, эксперт РОЦИТ Максим Ксензов предупредил, что злоумышленники активно пользуются попытками пользователей получить доступ к запрещенным соцсетям. Они создают поддельные VPN-сервисы, подменяют сайты входа и стараются завладеть доступом к учетным записям. Специалисты порекомендовали защищать данные с помощью сложных паролей и двухфакторной аутентификации, а также внимательно следить за потенциальными угрозами.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний. Для случаев массовой утечки данных — более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов — штрафы доходят до 400 тыс. рублей для граждан, до 600 тыс. рублей — для должностных лиц и до 15 млн рублей — для юридических лиц.