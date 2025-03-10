Москва, 10 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. В случае поступления на банковскую карту средств от неизвестного отправителя не следует ни тратить эти деньги, ни возвращать их самостоятельно, заявили 10 марта в Управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зачисление средств от неизвестного отправителя может быть ошибкой, но также может быть и началом мошеннической атаки, сказано в сообщении. Следует проверить счёт, сообщить в банк о неожиданном поступлении средств и не тратить деньги до выяснения обстоятельств, иначе это может быть расценено как необоснованное обогащение, отметили в управлении.

«Остерегайтесь самостоятельного возврата: если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через вашу карту). Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк», — сказано в сообщении.

Следует фиксировать все контакты с предполагаемым отправителем, включая звонки и сообщения, эти данные могут пригодиться в случае разбирательств, добавили в управлении.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта МВД также рекомендовало пользователям обновить Telegram, поскольку в новой версии добавлена функция, которая поможет в борьбе с мошенничеством. Пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой был зарегистрирован тот или иной незнакомый номер, отметили в ведомстве.

Ранее в МВД также сообщали, что злоумышленники начали использовать новый способ обмана, во время которого мошеннические звонки совершаются с телефона жертвы. В ведомстве объяснили, что доступ к номеру жертвы мошенники получают при помощи вредоносной программы. В МВД призвали быть внимательными и не устанавливать программы по просьбе незнакомых лиц.