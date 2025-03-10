Казань, 10 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. В Казани автомобиль снёс автобусную остановку, в результате чего пострадали по меньшей мере 11 человек. О данном происшествии сообщил минздрав Татарстана.

Социальные сети

«По обновлённым данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что девять пострадавших в настоящее время госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них 12-летний ребёнок.

В СУ СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 26 января в Кургане Volkswagen въехал в остановку. Одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. За рулём находилась девушка 2003 года рождения, она не справилась с управлением и въехала в остановочный комплекс.

В конце декабря 2024 года люди пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске. Водитель легкового автомобиля Ford Fiesta по неустановленным причинам «допустил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди». По данным МВД, пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка.