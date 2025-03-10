Соликамск, Пермский край, 10 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в одноэтажном деревянном доме в городе Соликамске Пермского края. Внутри могут находиться люди, сообщил пресс-центр МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Дом горит на площади 900 кв. м. В тушении задействованы более 40 специалистов и 19 единиц техники.

«Со слов очевидцев, в здании могут находиться люди. Сотрудники МЧС России ищут и спасают жильцов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, другой крупный пожар в жилом доме произошел 2 марта в городе Губкинском на Ямале. Там загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома, площадь пожара составила 913 кв. м. К моменту прибытия пожарных из окон шел густой черный дым. В тушении участвовали 46 специалистов и 16 единиц техники. Здание покинули 20 человек, при эвакуации пострадала девушка 2002 года рождения. Дом, как следует из опубликованного МЧС видео, сгорел практически полностью.

В Соликамске 2 февраля 2024 года горела исправительная колония. Возгорание началось в производственном цеху, огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров, тушение заняло более четырех часов. Пострадавших не было.