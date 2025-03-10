Москва, 10 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. МВД России рекомендует пользователям обновить Telegram, поскольку в новой версии добавлена функция, которая поможет в борьбе с мошенничеством. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством», — говорится в сообщении.

Теперь благодаря этой функции пользователи при установлении связи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой был зарегистрирован незнакомый номер. МВД также отметило, что если информация о регистрации не совпадает с тем, что говорит собеседник, то стоит прекратить общение.

Кроме того, рекомендуется проявлять осторожность при общении с аккаунтами, которые были зарегистрированы недавно.

Как сообщило ИА Регнум, 5 марта мошенники начали использовать фальшивого бота в Telegram под именем «Почты России», чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Звонивший, представляясь сотрудником Почты России, убеждает жертву перейти в чат-бот для уточнения информации о посылке. Для авторизации в боте необходимо ввести личные данные, которые позже могут быть использованы мошенниками для продолжения обмана.