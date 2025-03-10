Москва, 10 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников спецоперации. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта 2025 года.

Виталий Невар/РИА Новости

«Правительству Российской Федерации в рамках реализации программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности», ― говорится в утвержденном перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

При этом правительство должно также предусмотреть увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Социальный контракт ― это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Путин утвердил перечень поручений, данных по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». В частности, российский лидер поручил рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер.

Также президент России поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам специальной военной операции. Создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта Путин поддержал в ходе встречи 6 марта. Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе по-разному оказывается поддержка, и необходимо ввести минимальные региональные нормы.