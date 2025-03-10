Вашингтон, 10 марта, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Ответные пошлины, введённые Китаем на сельхозпродукцию из США, станут мощным и недорогим оружием в торговой войне. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

Илья Питалев/РИА Новости

«Китайские пошлины на ряд американских сельскохозяйственных продуктов официально вступили в силу, что стало последним шагом возмездия в разворачивающейся торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Нацеливаясь на американские продовольственные товары, Пекин применяет одно из самых эффективных и недорогостоящих средств в своем торговом арсенале», — говорится в публикации.

Также уточняется, что готовность Китая использовать продовольствие в качестве контрмеры против своего главного поставщика говорит об успехах Пекина в обеспечении самодостаточности республики в данной сфере.

В материале отмечено, что после первого президентского срока Дональда Трампа Китай переработал цепочки экспортных поставок сельхозпродукции, лишив Вашингтон одного из рычагов давления. Более того, помимо диверсификации направлений импорта Китай активно развивал национальное сельское хозяйство и создавал внушительные запасы.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что прекращение закупки американской необработанной древесины со стороны Китая также является «козырем» Пекина в торговой войне, которых у Поднебесной, по словам эксперта, ещё много.

4 марта Китай для защиты национальной безопасности внёс 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения. Эти меры подразумевают запрет экспорта товаров двойного назначения внесенным в перечень компаниям, а любую осуществляемую соответствующую экспортную деятельность с ними следует незамедлительно прекратить.