Москва, 10 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денежных средств в особо крупном размере, проведет полтора месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал для нее Чертановский суд Москвы, сообщили «Известия».

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До 24 апреля Митрошина, называвшая себя «Матерь Бложья», будет находиться дома. Пользоваться интернетом и другими средствами связи ей запрещено.

Блогер полностью признала вину и заявила, что не намерена препятствовать расследованию. По словам Митрошиной, она не знала, что приобретение квартиры имеет отношение к отмыванию средств.

Ранее адвокат Михаил Мушаилов сообщил, что долгов перед налоговой службой у Митрошиной нет. Он уточнил, что в 2023 и 2024 годах блогер заплатила 666 млн рублей, чтобы погасить задолженность. Для этого она продала всю недвижимость в России, добавил юрист.

Адвокат просил поместить Митрошину под домашний арест, который она сможет отбывать в квартире отца её мужа. Следствие предлагало заключить ее под стражу в связи с попыткой скрыться от правосудия и объявлением в розыск.

Блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Митрошиной инкриминируют отмывание более 127 млн рублей. По информации следствия, для легализации средств она купила недвижимость в Москве.