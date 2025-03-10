Москва, 10 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 340 бойцов. Об этом 10 марта сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять бронетранспортёров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства.

ВСУ также потеряли восемь орудий полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерную машину разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Два украинских военных сдались в плен ВС России.

За весь период боевых действий в Курской области противник потерял более 66 270 бойцов, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортёров, 2173 боевые бронированные машины, 2383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники.

Вечером 9 марта стало известно об освобождении от украинских войск населённых пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. В тот же день ВС РФ освободили от ВСУ село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. За предыдущие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 350 человек.