Курск, 10 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. С августа 2024 года более 152 тыс. жителей приграничья Курской области покинули свои дома из-за вторжения ВСУ. Об этом сообщил врио первого вице-губернатора и председателя правительства региона Александр Чепик на заседании круглого стола по теме «Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Общее количество людей, вынужденных покинуть свои дома, составляет в области 152 566 человек», — цитирует ТАСС слова Чепика.

Он отметил, что с момента вторжения ВСУ на территорию региона при содействии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и Красного Креста с Украины вывезены 79 жителей курского приграничья.

С 6 августа 2024 года, когда началось вторжение вражеских сил в Курскую область, российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подразделения Вооруженных сил России начали наступление на всех направлениях в приграничных районах Курской области.

Алаудинов сообщил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросают позиции и бегут, а российские бойцы продвигаются с хорошими темпами. Врага нужно бить так, чтобы он пожалел о вторжении, отметил генерал.