Москва, 10 марта, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нанесли удар по газотранспортному узлу в пригороде временно оккупированного Киевом Запорожья, через который шло снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 марта сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ударили БПЛА по Запорожской газораспределительной станции №1. Две «Герани» ударили по входным газопроводам высокого давления, третий дрон ударил по двум выходным магистралям», — передаёт слова Рогова ТАСС.

В результате удара обрушился распределительный коллектор, была нарушена вся система газообеспечения промышленной площадки Запорожья, добавил Рогов. По его словам, на узле уничтожено оборудование, которое киевский режим не сможет оперативно заменить. А значит, в городе будет значительно меньше возможностей для производства военной техники и оборудования, которые используют украинские формирования.

Ранее, 9 марта, Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотниками, а также по скоплениям личного состава и техники украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.

8 марта ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины. Также российские силы противовоздушной обороны ликвидировали пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 178 дронов самолетного типа противника.