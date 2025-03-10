Москва, 10 марта, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Военный суд Москвы рассмотрит дело о взятке в размере 12 миллионов рублей, фигурантом которого является бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Кадр из видео Александр Оглоблин

«Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России заявил, что собрал достаточные доказательства для обвинения Оглоблина в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В период с 2016 по 2021 год при выполнении госзаказа Минобороны были заключены контракты с Пермским телефонным заводом «Телта» на поставку устройств связи на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Контроль за исполнением этих контрактов возлагался на Оглоблина.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство.

Следователи ходатайствовали о мере пресечения в виде заключения под стражу, и суд удовлетворил просьбу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года адвокат генерала Вадима Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что Оглоблина освободили из колонии, где он отбывал наказание за хищение, после того как Шамарин дал показания по делу. В марте 2024 года Мосгорсуд заменил оставшийся срок в колонии на исправительные работы.