Якутск, 10 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. «Россети» расширили подстанцию «Эльгауголь» на юге Якутии и построили новую линию электропередачи до питающего центра «Призейская». Проект повысит надежность электроснабжения Эльгинского кластера, который включает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля. В перспективе мощность, выдаваемая потребителю, увеличится почти в 2,5 раза — с 44 до 108 МВт.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Россети» выполнили работы в рамках реализации нацпроекта — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Общая стоимость работ составила 29 млрд рублей. Теперь электроэнергией обеспечены все основные объекты угольного кластера: обогатительные фабрики, экскаваторы, вахтовые поселки, аэропорт «Эльга» и пункты погрузки.

Добыча на Эльге началась в 2011 году, но сначала электроснабжение обеспечивали дизельные генераторные установки. В 2019 году предприятие было присоединено к Единой энергетической системе России. Для этого «Россети» построили подстанцию «Эльгауголь» и линию «Призейская — Эльгауголь №1».

Сейчас на подстанции ввели второй автотрансформатор, который работает в связке с новой линией «Призейская — Эльгауголь №2». Это обеспечивает вторую категорию надежности электроснабжения, для которого необходимо иметь два независимых источника питания.

Трасса построенного транзита проходит по территориям Зейского района Амурской области и Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Это труднодоступная местность, где встречаются участки вечной мерзлоты, множество водных преград, включая Зейское водохранилище, торфяные болота, горные хребты с островершинными гребнями, крутыми каменистыми склонами, глубокими и узкими долинами.

Сейчас компания ведет работу по наращиванию мощности присоединения потребителя, что обеспечит увеличение объемов добычи и переработки угля. На подстанции «Эльгауголь» для поддержания допустимого уровня напряжения в сети и управления потоками реактивной мощности устанавливают спецоборудование — батареи статических конденсаторов.