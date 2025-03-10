Москва, 10 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп с момента инаугурации президента США беседовали один раз, заявил 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

The Kremlin Moscow/Global Look Press

«Контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был разговор», — сказал официальный спикер Кремля.

При этом Песков отметил, что прошедшие переговоры были «достаточно конструктивными для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы». По его словам, Москва и Вашингтон находятся в начале пути реставрации двусторонних отношений.

9 марта в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что придерживается жёсткой позиции по Москве, но при этом сохраняет хорошие отношения с российским лидером. В январе президент России заявил, что у него всегда были деловые и прагматичные отношения с американским коллегой Трампом. Российский лидер также отметил, что если бы Трамп был президентом в 2020 году и если бы у него не украли победу на выборах, украинского кризиса в нынешнем его виде, возможно, не было бы.

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