Москва, 10 марта, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Высказывания представителей администрации президента США Дональда Трампа по Украине на данный момент в целом обнадеживают. Об этом в интервью журналу «Новые регионы России» 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Lapin Oleksandr/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что глава Белого дома признал в качестве одной из первопричин конфликта расширение НАТО и попытки втягивания в альянс Украины.

«Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Дональда Трампа, в целом обнадеживает», ― указал Лавров.

Также министр указал на то, что в ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его «покровителями из Евросоюза». Кроме того, Лавров напомнил о высказываниях госсекретаря США Марко Рубио о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств ― крупных и малых.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с Трампом и выступил против прекращения огня, американская сторона приостановила военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что глава Белого дома в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались Вооружёнными силами Украины для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора».

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта.

9 марта американский лидер заявил, что украинская сторона пока не выражает достаточного желания мирно урегулировать конфликт с Россией. При этом он высказал уверенность, что Киев обязательно сделает это.