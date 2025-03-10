Архангельск, 10 марта, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Хор Сретенского монастыря начинает новый гастрольный тур с музыкальной постановкой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастроли состоятся при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В программе «Великой Победе посвящается» собраны лучшие произведения фронтовых лет. Основой для постановок стали реальные истории о судьбах героев, гармонично переплетенные с музыкой и поэзией военного времени и соединяющие историческую память с жизнью современного человека.

Премьерный показ программы «Великой Победе посвящается» состоится в Архангельске 10 марта. Гастроли пройдут в 24 городах и закончатся 3 июля в Сочи.

Хор Сретенского монастыря является одним из самых известных музыкальных коллективов России. Мужской хор, возглавляемый регентом Андреем Полторухиным, обладает уникальной исполнительской манерой, которая позволяет по-новому услышать и прочувствовать как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни.

«Роснефть» поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. Музыкальный коллектив побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках. Среди постановок хора прошлых лет — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».