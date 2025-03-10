Москва, 10 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Заявления о якобы имевшей место «кампании» РФ по организации саботажа и диверсий на территории США и Европы ничем не подтверждаются, заявил 10 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что администрация нового президента США Дональда Трампа поставила на паузу программы, призванные противодействовать указанной «кампании».

«Это же абсолютно эфемерная кампания. Никаких членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в США и в европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти кампании, но не предоставлять ни одного доказательства, ни одного аргумента. Это абсолютно пустые обвинения», — сказал Песков.

Новая администрация США, пытаясь избавиться от груза «всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного», созданного своими предшественниками, действует вполне понятно, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, в январе заместитель помощника генсекретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что Россия якобы готовит убийство Армина Паппергера, главы крупнейшего производителя оружия в Европе — немецкой компании Rheinmetall. Также он выступил с утверждением, что в странах НАТО участились случаи диверсий, включая сходы поездов, поджоги и нападения на имущество политиков, а также фиксируются попытки организации заговоров.

Российская сторона неоднократно опровергала свою причастность к диверсиям в Европе.

Также в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял её в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Так Захарова прокомментировала публикацию американской газеты The Washington Post, в которой говорилось, что повреждения подводных кабелей на Балтике, вероятнее всего, были результатом стечения обстоятельств, а не следствием «намеренного российского саботажа».