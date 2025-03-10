Москва, 10 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Вопрос о насилии в отношении мирных сирийских граждан требует срочного рассмотрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Can Erok/Global Look Press

По словам представителя Кремля, в Сирии наблюдаются проявления насилия, которые не могут не вызывать глубокую озабоченность российской стороны. Насилием над сирийцами также озабочены во многих странах мира и в международных организациях, включая ООН.

«Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и главное делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить», — подчеркнул Песков.

Вечером 9 марта первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета Безопасности ООН в связи с применением насилия в отношении мирных сирийцев.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. Стычки начались и в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы.

По данным курдского телеканала Rudaw, по состоянию на 8 марта в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей. Также сообщалось о гибели 93 представителей сил безопасности и 120 бойцов из числа сторонников бывшего президента.

Кроме того, 9 марта начались бои в портовом городе Банияс провинции Тартус. По информации сирийского государственного агентства SANA, сторонники Асада «напали» на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы попытались вернуть объект под контроль.