Москва, 10 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Отечественные спецслужбы, выявляя шпионов, выполняют свою работу и обеспечивают безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментируя ситуацию с британскими дипломатами.

EPA/ТАСС

«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается всё, что должно», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ РФ раскрыли двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Это второй секретарь посольства, 34-летний Алкеш Одедра и 32-летний Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. Одедру и Скиннера лишили аккредитаций, им даны две недели на то, чтобы покинуть Россию.

Подобные инциденты также имели место в сентябре и ноябре 2024 года. В первом случае МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании, направленных в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД, из-за подозрения в разведывательной деятельности. Основанием послужили документы, находившиеся в распоряжении ФСБ.

Во втором случае сотрудника посольства Британии в Москве Уилкса Прайора лишили аккредитации за указание ложных данных при въезде в страну. В его работе выявили признаки разведдеятельности. Прайор прибыл в Россию на смену высланным в августе британским разведчикам.