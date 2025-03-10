Москва, 10 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 марта работает в Кремле. У него запланирована встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Представитель Кремля также напомнил, что глава государства в понедельник подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками фонда «Защитники Отечества».

Предыдущая встреча Путина с губернатором Пермского края состоялась в октябре 2023 года в рамках рабочей поездки президента в регион. Махонин доложил главе государства, в частности, о мерах поддержки участников спецоперации, о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, о темпах строительства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Путин утвердил перечень поручений, данных по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта 2025 года. В частности, российский лидер поручил рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер.

Также президент России поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам специальной военной операции. Создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта Путин поддержал в ходе встречи 6 марта. Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе по-разному оказывается поддержка, и необходимо ввести минимальные региональные нормы.