Москва, 10 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Иран ищет возможность провести переговоры с Соединёнными Штатами по поводу ядерной программы на основе взаимного уважения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Iranian Supreme Leader’S Office/Global Look Press Аятолла Иарна Али Хаменеи

«Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения, конструктивных переговоров. Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать всё, что от нас зависит, и всё, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс — урегулирование проблемы иранского ядерного досье — в мирное русло», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков также уточнил, что формирование внешнеполитического курса Ирана является суверенным правом исламской республики, однако отметил, что теперь государствам предстоят напряжённые контакты.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением провести переговоры по ядерной программе страны. Вашингтон рассматривает как военный, так и дипломатический пути решения вопроса, но отдает предпочтение переговорам, уточнил американский лидер.

На следующий день Хаменеи заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с США, так как Белый дом пытается навязать республике собственные интересы вместо того, чтобы решать проблемы. На это Трамп заявил, что время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит.