Москва, 10 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В Кремле не сомневаются, что территории приграничья Курской области будут возвращены силами российских бойцов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что конкретных сроков по возвращению территорий пока нет, однако военные ВС РФ делают для этого все возможное.

«Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — сказал Песков.

Он отметил, что конкретных сроков по возвращению территорий пока нет, однако военные ВС РФ делают для этого все возможное.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта подразделения Вооруженных сил России освободили от украинских войск в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта сообщил, что вторгшиеся в Курскую область силы противника находятся в котле, у которого скоро захлопнут крышку. Он отметил успехи российских бойцов, продолжающих теснить врага.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов 8 марта заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ начали наступление на всех направлениях в приграничных районах Курской области. Он отметил, что украинские военные бросают позиции и бегут, а российские бойцы продвигаются с хорошими темпами. Врага нужно бить так, чтобы он пожалел о вторжении, подчеркнул генерал.