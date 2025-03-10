Москва, 10 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта в беседе с журналистами опроверг сообщение телеканала CNN о том, что на этой неделе (10–16 марта) делегации РФ и США проведут новые переговоры в Джидде (Саудовская Аравия).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нет, не могу [подтвердить]. Это не так», — сказал Песков.

Ранее данные CNN опровергла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Джидде должны состояться переговоры США и Украины по урегулированию конфликта. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящей встрече. По его словам, цель переговоров ― заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за долгое время очная встреча представителей России и США. В ходе переговоров стороны договорились о создании условий, направленных на полное возобновление сотрудничества и его расширение на сферы, представляющие взаимный интерес. В числе прочего Россия и США выразили намерение создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

Ещё один раунд переговоров делегаций России и США состоялся 27 февраля в Стамбуле. Стороны обсудили нормализацию работы диппредставительств обеих стран.