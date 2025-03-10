Москва, 10 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его сведениям, Соединённые Штаты в рамках переговоров с Украиной будут ждать от киевского режима демонстрации желания идти на мир.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«По Саудовской Аравии — здесь неважно, чего мы ждём, тут важно, что ждут Соединённые Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединённые Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, — хотят ли действительно мира члены киевского режима или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться», — отметил представитель Кремля.

Переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут 11 марта в саудовской Джидде.

Как передавало ИА Регнум, как утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров. Сам Зеленский не будет присутствовать на переговорах. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, это связано с его нежеланием заключить мир с Россией.

6 марта газета Financial Times сообщила, что киевский режим на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии предложит американской администрации план «частичного перемирия» с Россией.