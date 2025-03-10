Таиланд, 10 марта, 2025, 14:03 — ИА Регнум. На тайском острове Пханган полиция задержала россиянина Владислава Кленова. У него нашли пневматическую винтовку, пакет с кокаином и другие предметы. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС

Ранее отдыхающие на острове пожаловались в полицию на странное поведение россиянина: он показывал фотографии, на которых был запечатлен в полицейском тактическом жилете и с винтовкой в руках.

9 марта туристическая полиция предъявила обвинения 27-летнему Кленову после обыска в магазине, где он работал. В магазине, продающем товары из каннабиса, были найдены пневматическая винтовка, наручники, полицейский жилет и пакет с кокаином. Эти находки стали основанием для ареста. Кленову предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности и употреблении наркотиков.

Полиция уточнила, что Кленов работал в магазине без разрешения, получая 17% от продаж в обмен на проживание. Тайское законодательство предусматривает штраф до 20 000 бат или тюремное заключение до одного года за хранение и употребление наркотиков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в Таиланде задержали троих россиян за нелегальную работу в детсадах. Полиция провела рейды в спортивных клубах и дошкольных учреждениях на Пхукете. Помимо россиян были задержаны белорус, казахстанец и несколько тайцев, занимавшихся незаконной деятельностью в сфере образования. Нарушители могут получить штраф или депортацию с запретом на въезд в страну.