Вашингтон, 10 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Администрация США после проведённого анализа закрывает 83% программ агентства USAID, заявил 10 марта госсекретарь США Марко Рубио.

Zuma\TASS

Были отменены 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены «десятки миллиардов долларов», при этом выделение данных средств не только не послужило национальным интересам США, но в некоторых случаях даже навредило им, написал Рубио на своей странице в соцсети Х.

«После консультаций с конгрессом мы намерены [сделать так], чтобы оставшиеся (…) программы (около 1000) более эффективно управлялись Государственным департаментом», — отметил госсекретарь США.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи Вашингтона. Он отметил, что масштаб средств на поддержку программ в других странах не соответствует американским интересам, а порой даже противоречит ценностям страны и способствует дестабилизации в мире.

Илон Маск, руководящий департаментом эффективности госуправления США, 2 февраля назвал USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. Он обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт налоговых отчислений американцев. В тот же день Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Белый дом реорганизовать USAID таким образом, чтобы агентство помогало самим США. Она предложила новой администрации Белого дома переключить деятельность агентства на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей США.