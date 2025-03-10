Минск, 10 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на пост премьер-министра страны. Об этом 10 марта сообщило агентство «БелТА».

Минский областной исполнительный комитет Александр Турчин

В соответствии с Конституцией Белоруссии премьер-министра назначает президент с предварительного согласия Палаты представителей. Ранее должность премьера Белоруссии занимал Роман Головченко, которого глава республики назначил новым главой Национального банка, сообщает агентство.

«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович (Головченко. — Прим. ред.) всегда хотел большей вовлечённости банка и банковской системы в экономику. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Александром Турчином. — Прим. ред.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются её финансирования», — заявил Лукашенко.

С 2010 по 2015 год Турчин занимал пост председателя комитета экономики, а позже заместителя главы Минской области в Минском областном исполнительном комитете. В 2015 году он стал главным инспектором по Гомельской области, в 2018 году — первым вице-премьером Белоруссии. С 2019 года он возглавлял Минский облисполком, в конце 2024 года был удостоен ордена Отечества III степени.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Лукашенко назначил посла республики в России Дмитрия Крутого главой своей администрации. Первым заместителем главы администрации стала Наталья Петкевич, главой МИД Белоруссии стал Максим Рыженков, ранее занимавший должность первого замглавы администрации президента.