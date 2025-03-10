Москва, 10 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Российская сторона предупредила Великобританию о решительном зеркальном ответе в случае, если Лондон пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Британским подданным власти России настоятельно рекомендовали предоставлять только достоверную и полную информацию о себе при подаче заявок на получение российской визы.

«Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», — отметили в МИД.

Поводом для предупреждения послужило выявление разведприсутствия Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. Как установила ФСБ России, два сотрудника британской дипмиссии намеренно указали ложные данные, когда получали разрешение на въезд в РФ. Выяснилось также, что они вели здесь разведывательно-подрывную работу.

Это второй секретарь посольства, 34-летний Алкеш Одедра и 32-летний Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. Одедре и Скиннеру даны две недели на то, чтобы покинуть Россию.

Как сообщало ИА Регнум, подобные инциденты с британскими дипломатами происходили и ранее. В сентябре 2024 года МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании, направленных в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД, из-за подозрения в разведывательной деятельности. Основанием послужили документы, находившиеся в распоряжении ФСБ.

По данным спецслужбы, сотрудники дипмиссии посещали собрания некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов. Было отмечено также, что британские дипломаты для прикрытия шпионской деятельности использовали малолетних детей.

В ноябре 2024 года сотрудника посольства Британии в Москве Уилкса Прайора лишили аккредитации за указание ложных данных при въезде в страну. В его работе выявили признаки разведдеятельности. Прайор прибыл в Россию на смену высланным в августе британским разведчикам.