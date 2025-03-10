Казань, 10 марта, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Казани автомобиль наехал на автобусную остановку, в результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом 10 марта проинформировала пресс-служба минздрава Татарстана.

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Ранее сообщалось о шести пострадавших в данном ДТП.

«По обновлённым данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В числе пострадавших 12-летний ребёнок, его доставили в больницу, сказано также в сообщении.

В прокуратуре Татарстана, в свою очередь, сообщили, что установление причин и обстоятельств ДТП взято на контроль надзорным ведомством.

По данным Telegram-канала «112», наезд на пассажиров совершил водитель автомобиля каршеринга. По этой информации, пострадали несколько человек, выходивших из автобуса на остановке.

Как передавало ИА Регнум, 26 января в Кургане Volkswagen въехал в остановку. Одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. За рулём находилась девушка 2003 года рождения, она не справилась с управлением и въехала в остановочный комплекс.

В декабре 2024 года в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске пострадали шесть человек. Одна из очевидиц происшествия вызвала скорую и сама оказала пострадавшим первую помощь. Затем пострадавших доставили в больницы.